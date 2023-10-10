Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф рассказал о главном ужасе отцовства

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

По сообщению Super. ru, актер Дэниел Рэдклифф, который стал известен благодаря роли Гарри Поттера в одноименном фильме, несколько месяцев назад стал отцом. В апреле его партнерша Эрин Дарк родила ребенка. В то время пара не раскрыла пол и имя младенца, однако позднее стало известно, что у Дэниела и Эрин появился сын. На первой семейной прогулке после рождения ребенка Дэниел был замечен в респираторной маске, поэтому о его эмоциях по поводу родительства стало сложно судить. Однако недавно Рэдклифф поделился своими ощущениями.

Фото: "Daniel Radcliffe SDCC 2014" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Актер признался, что испытывает ужас от своего нового статуса. Дэниел полностью поглощен радостью от отцовства и считает это лучшим, что с ним случалось. Однако Рэдклифф испытывает переживания и страх за своего сына. Он чувствует огромную ответственность, и это вызывает у него тревогу.

В разговоре с E! News Дэниел Рэдклифф откровенно признался:

"Честно говоря, то, что существует человек, о котором я должен заботиться, и что все, что он делает, будет постоянно влиять на мою жизнь, пугает меня".

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