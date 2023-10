Музыкального критика Сергея Соседова выгнали из телестудии Андрея Малахова из-за Сергея Лазарева

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как певец Сергей Лазарев вынудил его покинуть место съёмок. Информация об этом появилась в издании "СтарХит".

Соседов уточнил, что происшествие имело место несколько лет назад в студии у ведущего Андрея Малахова.

"Меня вывели из студии за минуту до начала съёмки, уже пошёл в студию Андрей Малахов, уже должен быть мотор, — и тут заходит редактор и говорит: "Не могли бы вы выйти? Сказали пока вас вывести, не знаю подробностей", — рассказал критик.

Позднее стало известно, что его выгнали из студии по просьбе самого Лазарева, который активно участвовал в съёмках. Несмотря на это, Соседов так и не выяснил конкретную причину, по которой артист проявил враждебность к нему, но предполагает, что это могло быть связано с критическим отзывом о песне "You Are The Only One".

