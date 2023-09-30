Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как добиться успеха в шоу-бизнесе

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что тем, кто хочет стать настоящей звездой, нужно много учиться. Такое мнение он выразил в беседе с "Пятым каналом".

Фото: prt scr youtube.com/Лера в Большом Городе

Специалист в области музыки пояснил, что молодому поколению необходимо правильно выбирать то направление, в котором они хотят развиваться.

"Надо учиться. Молодое поколение вообще должно учиться. Если их беспокоит творчество, значит, нужно идти в музыкальный колледж, в академии. Если человек поет, значит, ему надо учиться у педагога по вокалу. Если он захочет что-то сочинять, то ему нужна теория музыки", — подчеркнул эксперт.

Он также пояснил, что в настоящее время есть много возможностей для того, чтобы "выстрелить". Однако если блогеров много, то настоящих профессионалов очень мало.

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