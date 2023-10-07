Садальский о словах Галкина* про победу Израиля: Наверно, на месте ему виднее

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Станислав Садальский прокомментировал пост Максима Галкина* об обострении военного конфликта в Израиле.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что армия Израиля себя дискредитировала, так как не сумела предотвратить нападения ХАМАС на свою территорию.

"Хотя Максим Галкин* заявил, что Израиль победит в конфликте с ХАМАС, наверно, на месте ему виднее?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Максим Галкин в своём микроблоге выразил соболезнованиясемьям жертв пострадавших от нападения ХАМАС и заявил, что Израиль победит.

Ранее сообщалось, что система ПВО Израиля "Железный купол" показала свою неэффективность.

* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".

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