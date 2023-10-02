Футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что хочет чтобы у них с женой родился сын

Super.ru пишет, что модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов радуются своей семейной жизни. В свете ожидания появления на свет их четвертого ребенка, Дмитрий активно проводит время со своими 3-мя детьми.

Фото: thevoicemag.ru

Недавно Тарасов опубликовал видео, в котором он, вместе с маленьким сыном Алексеем, проводит время и задумывается о поле будущего ребенка.

"Я бы хотел, чтобы у нас появился еще один мальчик. Ждем гендер-пати. Скоро узнаем.", — пишет футболист.

Это видео вызывает большой интерес у подписчиков и заставляет задуматься о том, кем же будет будущий ребенок — мальчиком, как хочет его отец, или еще одной девочкой.

Напомним, что супруги воспитывают 2-дочек и сына.

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