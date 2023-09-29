Певец Акмаль пожалел о выборе Полины Гагариной в качестве наставника в шоу "Голос"

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и участник шоу "Голос. Уже не дети" Акмаль признался, что ему некомфортно работать с певицей Полиной Гагариной, которую он выбрал в качестве наставника. В этом он признался в интервью StarHit.

Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

По его словам, они певице и ее команде очень не нравится, когда идут им наперекор.

"Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде. Было бы здорово, если бы наставники относились к проекту не как к чему-то принудительному", — пожаловался Акмаль.

По его словам, он просил учесть его мнение при работе над вторым выступлением, так как уже имеет свой собственный опыт, к тому же у него есть свой вкус.

При этом юношу порадовало то, что Гагарина приезжала на репетиции и помогала своим подопечным.

"Отлично, меня приятно удивило то, что она приезжает на репетиции, помогает детям. Правда, иногда мне казалось, что это показушная помощь, мол, я тут не просто так… Несмотря на то, что с Полиной Сергеевной мы определенно сработались, у нас с ней были разногласия по поводу второго номера", — рассказал Акмаль.

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