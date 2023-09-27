Певица Полина Гагарина показала, как выглядит без косметики

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина опубликовала в своем блоге "честное" видео, на котором предстала без макияжа. Так она предстала перед публикой в естественном виде.

Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

На опубликованных кадрах Гагарина сидит в машине. Она облачилась в нежно-голубое трикотажное мини-платье с воротником и без рукавов, а дополнили образ бежевые ботинки на шнуровке.

"В 36, как 16…Никак не повзрослею. А надо ли?", — задалась она вопросом.

Пользователи обратили внимание на то, как хорошо и молодо выглядит певица без косметики. Они вновь убедились в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов для сохранения молодости.

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