Российская певица Полина Гагарина опубликовала в своем блоге "честное" видео, на котором предстала без макияжа. Так она предстала перед публикой в естественном виде.
На опубликованных кадрах Гагарина сидит в машине. Она облачилась в нежно-голубое трикотажное мини-платье с воротником и без рукавов, а дополнили образ бежевые ботинки на шнуровке.
"В 36, как 16…Никак не повзрослею. А надо ли?", — задалась она вопросом.
Пользователи обратили внимание на то, как хорошо и молодо выглядит певица без косметики. Они вновь убедились в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов для сохранения молодости.
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