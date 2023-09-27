Актриса Агата Муцениеце снялась топлес в Сочи, продемонстрировав поклонникам свой пресс. Фото она опубликовала в своём блоге.
Фотоснимок она сопроводила вопросом о том, удалось ли ее подписчикам с утра покачать пресс.
Не так давно артистка призналась, что смогла похудеть и достичь желанных цифр на весах — так, при росте 174 см она весит 54 кг.
В связи с тем, что ей удалось привести себя в нужную форму, она активно публикует откровенный контент в соцсетях.
По словам Агаты, она качает пресс практически каждый день, а также три раза в неделю бегает.
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