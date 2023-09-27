Сергей Лазарев рассказал, как поддерживает себя в хорошей физической форме

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что для поддержания себя в форме ему приходится правильно питаться и посещать фитнес-зал два раза в неделю. Этим он поделился в интервью для teleprogramma.pro.

Фото: личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм

В настоящее время Сергей сократил походы в спортзал, так как у него плотный рабочи график, а свободное время он хочет проводить с детьми.

При этом артист продолжает работать над собой и занимается дома: отжимается, качает пресс и приседает. Таким образом он еще и прививает свои наследникам правильный образ жизни.

Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. По слухам, они появились на свет благодаря суррогатной матери.

Ранее мы писали, что Анна Михалкова пришла на премьеру "Повелителя ветра" с детьми Надежды Михалковой от Резо Гигинеишвили.

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