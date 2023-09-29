Звёздный хирург Хайдаров высказался о забытой в ягодицах Вдовина перчатке

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёздный хирург Тимур Хайдаров объяснил, как в ягодицах Александра Вдовина оказалась перчатка после пластики.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Хайдаров в Youtube-шоу заявил, что его коллега, челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, остался недоволен операцией, поэтому потребовал компенсацию.

Хирург отметил, что Вдовин ранее не жаловался на операцию, а объявился только "на волне хейта".

Хайдаров предположил, что после извлечения имплантов в ягодицы Вдовина вставили резиновый дренаж, который он называет перчаткой.

Звёздный хирург отверг обвинения в том, что импланты были некачественные.

"Это не пиджак, это целостная структура, на которой напечатана фирма, форма, объём. У нас есть информация, сертификат", — заверил Хайдаров.

Ранее Тимур Хайдаров прокомментировал пластическую операцию Виктории Бони.