Телеведущая и звезда "Дома-2" Виктория Боня недавно сделала операцию на лице. О том, как теперь будет выглядеть Боня, не высказался только ленивый. Виктория пока не сняла очки и не показала конечный результат. Super. ru пишет, что о "пластике" звезды высказался хирург Тимур Хайдаров.
В свежем выпуске "Осторожно: Собчак" пластистический хирург обратился к хэйтерам Бони:
"Во-первых, человек сейчас находится в раннем послеоперационном периоде. Какой бы профессионал ни делал, невозможно судить сейчас о результаты: есть отёки, есть определённая реабилитация", — рассуждал хирург.
Тимур отметил, что заниматься сейчас критикой Виктории Бони, не видя конечного результата может быть опасно, ведь от такого у Бони может случиться и послеоперационная депрессия, которая постепенно будет лишь нарастать. Хайдаров попросил набраться терпения и хотя бы полгода просто наблюдать.
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