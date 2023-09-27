Телеведущая Ксения Собчак показала, как станцевала лезгинку в Дагестане

Журналистка Ксения Собчак станцевала лезгинку в Дагестане. Видео с танцем появилось в канале соосновательницы "Осторожно, новости" Дарьи Насоновой.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Дарья призналась, что в дагестанских пабликах стали расходиться обрывочные видео с танцем телеведущей, но она решила выложить полную версию.

"Ксения Собчак танцует лезгинку в горном селе Хучада на высоте 1800 метров над уровнем моря под песню Шерхана Далдаева "Это Кавказ", — написала Насонова.

Ксения Собчак отправилась в Дагестан, чтобы провести корпоратив с членами своей команды.

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