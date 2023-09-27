Журналистка Ксения Собчак станцевала лезгинку в Дагестане. Видео с танцем появилось в канале соосновательницы "Осторожно, новости" Дарьи Насоновой.
Дарья призналась, что в дагестанских пабликах стали расходиться обрывочные видео с танцем телеведущей, но она решила выложить полную версию.
"Ксения Собчак танцует лезгинку в горном селе Хучада на высоте 1800 метров над уровнем моря под песню Шерхана Далдаева "Это Кавказ", — написала Насонова.
Ксения Собчак отправилась в Дагестан, чтобы провести корпоратив с членами своей команды.
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Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.