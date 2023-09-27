Светлана Бондарчук показала, как прошла встреча с детьми и внуками

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светская львица Светлана Бондарчук, бывшая жена Федора Бондарчука, показала в соцсетях фотографии с отдыха. На них можно заметить не только ее старшего сына Сергея и двух его дочерей, но и младшего наследника.

Фото: личный аккаунт Светланы Бондарчук в Инстаграм

Старшему сыну Светланы Сергею уже 31, он воспитывает двоих дочерей — Маргариту и Веру. Также у Бондарчук есть младший сын Петр, которому не так давно исполнилось полгода.

"Лучшее воскресенье", — написала она.

Подписчики порадовались за звезду и ее большое семейство. Также у нее есть дочь Варвара, у которой диагностирован ДЦП.

Ранее мы писали, что Светлана Бондарчук подала иск в суд на бывшего супруга о разделе совместно нажитого имущества.

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