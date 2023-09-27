Светская львица Светлана Бондарчук, бывшая жена Федора Бондарчука, показала в соцсетях фотографии с отдыха. На них можно заметить не только ее старшего сына Сергея и двух его дочерей, но и младшего наследника.
Старшему сыну Светланы Сергею уже 31, он воспитывает двоих дочерей — Маргариту и Веру. Также у Бондарчук есть младший сын Петр, которому не так давно исполнилось полгода.
"Лучшее воскресенье", — написала она.
Подписчики порадовались за звезду и ее большое семейство. Также у нее есть дочь Варвара, у которой диагностирован ДЦП.
Ранее мы писали, что Светлана Бондарчук подала иск в суд на бывшего супруга о разделе совместно нажитого имущества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.