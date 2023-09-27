Рэпер ST объяснил, почему выбирает имена для детей без буквы "р"

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Александр Степанов, известный как ST, пошутил, что не будет называть дочку Авророй, так как всю жизнь картавит. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом ZHARA.

Фото: prt scr youtube.com/Шастун

Он пояснил, что назвал бы сына Спартак, поэтому даже подумывал дать второй дочери имя Спарта. Однако он понял, что с таким именем ей будет очень тяжело по жизни.

"У меня есть четкое видение, какое должно быть имя, но я еще согласовываю его на высшем уровне с Ассоль", — посмеялся ST.

Он признался, что хотел бы назвать вторую наследницу Эльзой, но этот вопрос пока остается на обсуждении с супругой. В свою очередь журналистка предложила ему имя Эрика, но певец его отверг из-за буквы "р". Ровно по этой же причине он отказался и от имени Аврора. По его словам, это красивое имя, но он картавит и ему будет неудобно.

Ассоль Васильева и Александр Степанов счастливы в браке с 2015 года. Спустя шесть лет они обвенчались в Грузии. Они оба мечтали о детях-погодках, но первые роды были тяжёлыми, поэтому Ассоль не удалось быстро забеременеть. В настоящее время пара ожидает вторую малышку.

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