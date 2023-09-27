Бывшая супруга Федора Бондарчука подала в суд для раздела имущества

Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана (в девичестве Рудская) подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".

Фото: Личный аккаунт Светланы Бондарчук в Инстаграм

Иск был зарегистрирован в Симоновском районном суде 26 сентября, однако пока не передан на рассмотрение.

В настоящий момент подробностей дела нет.

Супруги Федор Бондарчук и Светлана прожили вместе 25 лет, воспитав двоих детей — сына Сергея и дочь Варвару. Артисты расстались в 2016 году. Сейчас Федор Бондарчук счастливо женат на актрисе Паутине Андреевой, которая родила ему сына Ивана. В свою очередь, Светлана вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, вместе они воспитывают сына Петра от суррогатной матери.

Ранее мы писали, что Бондарчук впервые за долгое время появился на светском мероприятии с супругой.

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