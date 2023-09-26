Музыкант Матвей Мельников, более известный как Мот, заявил, что не планирует и не хочет быть продюсером.
По его словам, это одна из самых неблагодарных профессий, поэтому он надеется, что Бог его убережет.
"Вкладываешься в ребят, а потом они вырастают и забывают, кто их папа", — объяснил артист в беседе с "А теперь внимание!".
Матвей Мельников выпустил свой первый альбом в 2011 году, а в 2013 году стал частью лейбла Black Star Inc. В 2022 году контракт с компанией закончился, и он начал заниматься сольной карьерой.
Ранее мы писали, что певица Наталья Самбурская не может снять клип из-за отсутствия денег.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.