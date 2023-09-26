Рэпер Мот не хочет заниматься продюсированием

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Матвей Мельников, более известный как Мот, заявил, что не планирует и не хочет быть продюсером.

Фото: prt scr youtube.com/Мот

По его словам, это одна из самых неблагодарных профессий, поэтому он надеется, что Бог его убережет.

"Вкладываешься в ребят, а потом они вырастают и забывают, кто их папа", — объяснил артист в беседе с "А теперь внимание!".

Матвей Мельников выпустил свой первый альбом в 2011 году, а в 2013 году стал частью лейбла Black Star Inc. В 2022 году контракт с компанией закончился, и он начал заниматься сольной карьерой.

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