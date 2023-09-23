Актриса Анна Хилькевич раскрыла способ увеличения груди без пластики

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Хилькевич, звезда сериала "Универ", рассказала, как визуально увеличивает себе грудь. Свой способ она продемонстрировала поклонникам в соцсетях.

Фото: Личный аккаунт Анны Хилькевич в Instagram

Анна показала на видео самодельные накладки, благодаря которым бюст приобретает определенные формы. Актриса заявила, что внешне они напоминают мексиканское блюдо такос.

"Немного такоса в грудь никогда не помешает", — заявила Хилькевич.

После артистка показала результат, который получился благодаря лайфхаку. Сама актриса увеличила свою грудь при помощи пластической операции еще девять лет назад.

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