Российская актриса Анна Хилькевич, звезда сериала "Универ", рассказала, как визуально увеличивает себе грудь. Свой способ она продемонстрировала поклонникам в соцсетях.
Анна показала на видео самодельные накладки, благодаря которым бюст приобретает определенные формы. Актриса заявила, что внешне они напоминают мексиканское блюдо такос.
"Немного такоса в грудь никогда не помешает", — заявила Хилькевич.
После артистка показала результат, который получился благодаря лайфхаку. Сама актриса увеличила свою грудь при помощи пластической операции еще девять лет назад.
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