В поздних стихах поэта Добронравова нашли ответ про отсутствие детей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов прожили в браке 67 лет, так и не став родителями. В поздних стихах скончавшегося поэта журналисты увидели ответ на неудобный вопрос.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

"Мы до срока с тобой постарели.

Но печалит, пожалуй, одно:

Сколько было и планов, и целей,

Сбыться Главному не суждено.

Песнь песней свою ты не спела.

И все горше сегодня звучит:

"Не успел. Не успел. Не успела".

Не об этом ли время горчит?" — написал Добронравов, явно обращаясь к любимой супруге.

Последнюю книгу со стихотворениями поэт выпустил несколько лет назад. В последние годы он с особым трепетом говорил о жене, видимо, предчувствуя скорый уход

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