Композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов прожили в браке 67 лет, так и не став родителями. В поздних стихах скончавшегося поэта журналисты увидели ответ на неудобный вопрос.
"Мы до срока с тобой постарели.
Но печалит, пожалуй, одно:
Сколько было и планов, и целей,
Сбыться Главному не суждено.
Песнь песней свою ты не спела.
И все горше сегодня звучит:
"Не успел. Не успел. Не успела".
Не об этом ли время горчит?" — написал Добронравов, явно обращаясь к любимой супруге.
Последнюю книгу со стихотворениями поэт выпустил несколько лет назад. В последние годы он с особым трепетом говорил о жене, видимо, предчувствуя скорый уход
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