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Ксения Собчак в очередной раз ответила на вопрос о второй беременности

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Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не любит говорить на тему беременности, но в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show все же рассказала, что информация о ее положении не соответствует действительности.

Ксения Собчак в очередной раз ответила на вопрос о второй беременности
Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

"Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти", — призналась 41-летняя Собчак.

При этом Динара Сатжан заявила, что сама до последнего была уверена в беременности телезвезды. Она рассказала, что задавала этот вопрос представителю Собчак, на что получила фотографию журналистки на яхте без живота.

Ранее стало известно, что звезда "Кадетства" решил жениться во второй раз

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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