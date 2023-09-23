Ксения Собчак в очередной раз ответила на вопрос о второй беременности

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не любит говорить на тему беременности, но в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show все же рассказала, что информация о ее положении не соответствует действительности.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

"Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти", — призналась 41-летняя Собчак.

При этом Динара Сатжан заявила, что сама до последнего была уверена в беременности телезвезды. Она рассказала, что задавала этот вопрос представителю Собчак, на что получила фотографию журналистки на яхте без живота.

Ранее стало известно, что звезда "Кадетства" решил жениться во второй раз

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