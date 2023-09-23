Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не любит говорить на тему беременности, но в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show все же рассказала, что информация о ее положении не соответствует действительности.
"Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти", — призналась 41-летняя Собчак.
При этом Динара Сатжан заявила, что сама до последнего была уверена в беременности телезвезды. Она рассказала, что задавала этот вопрос представителю Собчак, на что получила фотографию журналистки на яхте без живота.
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