Актриса Татьяна Кравченко была вынуждена сделать аборт от Андрея Леонова

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко рассказала, что была вынуждена сделать аборт от возлюбленного Андрея Леонова. О нелегком решении в жизни она рассказала в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия".

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

Артистка призналась, что Андрей Леонов, сын известного актера Евгения Леонова, красиво ухаживал за ней. Однако она не планировала строить с ним семью, тем более, что против их отношений была мать артиста.

"Наверное, я ей не нравилась, не подходила партия. Она наговорила ему что-то в уши, сказала, что у меня какие-то мужики. Очень унизительно было и противно", — рассказала Кравченко.

С неохотой и особенной болью она вспоминает, что ей пришлось сделать аборт, ведь между молодыми людьми разгорелась настоящая страсть, поэтому они не думали о контрацепции.

"Очень симпатичный у нас с Андрюхой был роман. Если бы, конечно, не аборт… От Андрюхи у меня был. Он так переживал, и его мама испугалась. Я говорю ей: "Да успокойтесь, я не собираюсь рожать", — заметила актриса.

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