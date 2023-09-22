Певец Филипп Киркоров вспомнил о давней ссоре с рэпером Тимати

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров вспомнил, что в молодости ругался с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. Подробностями он поделился в своем шоу "You Wanna Scandal Now?" на платформе VK.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Певец рассказал о ссорах с Тимати после того, как блогерша Карина Кросс выразила ему уважение из-за отсутствия скандалов за спиной.

"Была у нас одна ссора с Тиманом. Ну так, по молодости, покопались, зарубились. Но мы умные мальчики, решили", — поделился артист.

Тимати в тот момент обругал поп-короля после одной из премий, выразив свое недовольство в Сети. Он даже записал трек "Давай, до свидания", который якобы был адресован Киркорову. Однако при помощи Григория Лепса музыканты смогли найти общий язык.

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