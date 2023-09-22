Певец Филипп Киркоров вспомнил, что в молодости ругался с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. Подробностями он поделился в своем шоу "You Wanna Scandal Now?" на платформе VK.
Певец рассказал о ссорах с Тимати после того, как блогерша Карина Кросс выразила ему уважение из-за отсутствия скандалов за спиной.
"Была у нас одна ссора с Тиманом. Ну так, по молодости, покопались, зарубились. Но мы умные мальчики, решили", — поделился артист.
Тимати в тот момент обругал поп-короля после одной из премий, выразив свое недовольство в Сети. Он даже записал трек "Давай, до свидания", который якобы был адресован Киркорову. Однако при помощи Григория Лепса музыканты смогли найти общий язык.
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