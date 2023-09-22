Певица Лариса Долина высказалась об участии внучки на шоу "Голос. Дети"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лариса Долина рассказала, что планирует отправить свою внучку Александру на шоу "Голос. Дети", правда, через три года. Она считает, что девочке еще стоит немного подучиться.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Не сейчас. Года через три. Хочу, чтобы она немножко еще подучилась, чтобы увереннее себя чувствовала", — отметила исполнительница в программе "Команда".

Ведущая шоу Татьяна Навка уточнила, не переживает ли артистка за моральное состояние наследницы. Участие в таком телепроекте это всегда стресс, особенно, если у тебя известные корни.

"Очень многое зависит от родителей, какую установку ты даешь. Есть родители, которые говорят: "Ты обязательно должна победить, чтобы быть потом в телевизоре". Ну глупость! А вот ты должна победить, чтобы победить себя и на следующую ступеньку зайти, чтобы дальше продолжала учиться… Вот такие разговоры к чему-то хорошему могут привести", — считает народная артистка.

Ранее в одном из выпусков шоу "Голос. Уже не дети" певица Олеся Казаченко выступила с треком Ларисы Долиной «Стена».

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.