Российская певица Лариса Долина рассказала, что планирует отправить свою внучку Александру на шоу "Голос. Дети", правда, через три года. Она считает, что девочке еще стоит немного подучиться.
"Не сейчас. Года через три. Хочу, чтобы она немножко еще подучилась, чтобы увереннее себя чувствовала", — отметила исполнительница в программе "Команда".
Ведущая шоу Татьяна Навка уточнила, не переживает ли артистка за моральное состояние наследницы. Участие в таком телепроекте это всегда стресс, особенно, если у тебя известные корни.
"Очень многое зависит от родителей, какую установку ты даешь. Есть родители, которые говорят: "Ты обязательно должна победить, чтобы быть потом в телевизоре". Ну глупость! А вот ты должна победить, чтобы победить себя и на следующую ступеньку зайти, чтобы дальше продолжала учиться… Вот такие разговоры к чему-то хорошему могут привести", — считает народная артистка.
Ранее в одном из выпусков шоу "Голос. Уже не дети" певица Олеся Казаченко выступила с треком Ларисы Долиной «Стена».
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