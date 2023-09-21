Певица Гурцкая заявила, что всегда будет любить умершего супруга Петра Кучеренко

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Диана Гурцкая в годовщину свадьбы с Петром Кучеренко опубликовала видеоролик на песню "Прости", а также рассказала о своих чувствах после потери супруга.

Фото: Openverse

По её словам, они с мужем сказали друг другу "да" на церемонии венчания 18 лет назад. Артистка добавила, что чувства живут до сих пор, проходя сквозь тишину и боль.

Как пояснила певица, уже на протяжении четырёх месяцев Петра нет рядом с ней. Она поделилась, что ей "сложно жить". Несмотря на это, Гурцкая выразила благодарность супругу за счастливые моменты и совместного ребёнка.

"Буду любить тебя всегда", — подчеркнула певица в Instagram*.

Комментаторы выразили соболезнования артистке. На видеокадрах, опубликованных в её социальных сетях, собраны тёплые семейные моменты.

Ранее Гурцкая расплакалась в эфире шоу "Ты супер!", слушая выступление незрячей девочки.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.