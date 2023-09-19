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Певица Диана Гурцкая расплакалась в прямом эфире из-за незрячей девочки

1:15
Шоу-бизнес

Российская исполнительница Диана Гурцкая поучаствовала в съёмках шоу "Ты супер!" на НТВ. Она поддержала незрячую участницу из Москвы Мирославу Попову, сообщили в пресс-службе канала.

Певица Диана Гурцкая расплакалась в прямом эфире из-за незрячей девочки
Фото: Openverse

Отмечается, что 13-летняя девочка исполнила композицию "Танцы на стёклах". Гурцкая, слушая её пение, не смогла сдержать слёз.

Позже она призналась, что испытывает большую гордость за Мирославу, которую знает с 2018 года. Как пояснила артистка, девочка со всей серьёзностью относится к пению.

"Я тебя поздравляю и желаю, чтобы ты ни перед чем не останавливалась и шла вперёд", — подчеркнула Гурцкая.

Позже певица исполнила вместе с Мирославой песню "Мечта".

Ранее стало известно, что Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на публику, посетив концерт в честь Дня знаний в Кремле. По данным "МК", артистка остерегалась лишних контактов. Отмечается, что она пришла на мероприятие с лёгким макияжем.

Муж певицы умер весной 2023 года из-за сердечного приступа, который случился во время авиаперелёта.

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Концерт в Кремле ко дню знаний 2023. Диана Гурцкая говорит о случившемся с мужем
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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