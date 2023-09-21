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Лия Ахеджакова вышла на связь после скандала с украинским флагом

1:32
Шоу-бизнес

Когда-то известная артистка Лия Ахеджакова наслаждалась бесконечной любовью и уважением зрителей. Её блестящие роли в культовых советских фильмах принесли славу, которая продержалась долгие годы. Тем не менее спорный характер звезды также привлекал внимание публики. Скандал с украинским флагом стал широко обсуждаемым событием. После временного молчания актриса наконец-то прокомментировала ситуацию.

Лия Ахеджакова вышла на связь после скандала с украинским флагом
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

После того, как Ахеджакова появилась в Германии, махая жёлто-синим флагом, её решили проверить по статье о дискредитации ВС России. Артистка быстро осознала, что её ждут неприятности, и объявила, что флаг был вручен ей неизвестным провокатором вместе с букетом цветов.

Журналистам удалось связаться с Ахеджаковой. Они пытались выяснить, как она себя чувствует, сталкиваясь с интересом российских правоохранителей. Артистка не стала раскрывать подробности своего состояния, заявив иронично, что предпочитает обсуждать своё здоровье со своим лечащим врачом, пишет Утро.ру.

"Что касается моего самочувствия, я предпочту рассказать о нём своему лечащему врачу. Я не собираюсь давать комментарии о своём состоянии", — сказала Ахеджакова.

Ранее стало известно, что у Ахеджаковой появился неожиданный покровитель. Её именитый коллега по актёрскому цеху встал на её сторону.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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