Основатель и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин высказался по поводу своих коллег, выступающих против СВО и России в целом. По его словам, лучше бы они молчали.
Он отметил, что в рок-музыканте Борисе Гребенщикове* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) он перестал видеть кумира — "вижу только пожилого озлобленного человека". Таким мнением он поделился в интервью "Откровенно с Татаркой".
Говоря по Андрея Макаревича* (также признан иноагентом по решению Минюста РФ), Шахрин напомнил, что музыкант в свое время был приближен к российской власти.
"Что тебя так заглючило? Он был приближённый, всю эту кухню отлично знал. Эти все люди не с луны свалились, всё они видели и знали, их устраивало. Сейчас лучше бы молчали. Уехал и уехал, зачем ты гадишь в палату, где всё пионерское детство провёл?" — высказал недоумение рокер.
А Юрий Шевчук, солист группы ДДТ, в целом затаил личную обиду на президента РФ Владимира Путина.
Не осталось без его внимания и интервью поэтессы Веры Полозковой журналисту Михаилу Козырев (признан иноагентом по решению Минюста РФ), в котором они оба смеялись над покушением на Захара Прилепина.
"Они нас называют людоедами. Но я вижу перед собой людоедов", — заключил рок-артист.
Ранее иноагент Борис Гребенщиков рассказал, что на Украине не выступает по причине поступающих ему угроз.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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