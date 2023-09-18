Рокер Владимир Шахрин призвал замолчать артистов-русофобов

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Основатель и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин высказался по поводу своих коллег, выступающих против СВО и России в целом. По его словам, лучше бы они молчали.

Фото: prt scr youtube.com/ Tatarka FM

Он отметил, что в рок-музыканте Борисе Гребенщикове* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) он перестал видеть кумира — "вижу только пожилого озлобленного человека". Таким мнением он поделился в интервью "Откровенно с Татаркой".

Говоря по Андрея Макаревича* (также признан иноагентом по решению Минюста РФ), Шахрин напомнил, что музыкант в свое время был приближен к российской власти.

"Что тебя так заглючило? Он был приближённый, всю эту кухню отлично знал. Эти все люди не с луны свалились, всё они видели и знали, их устраивало. Сейчас лучше бы молчали. Уехал и уехал, зачем ты гадишь в палату, где всё пионерское детство провёл?" — высказал недоумение рокер.

А Юрий Шевчук, солист группы ДДТ, в целом затаил личную обиду на президента РФ Владимира Путина.

Не осталось без его внимания и интервью поэтессы Веры Полозковой журналисту Михаилу Козырев (признан иноагентом по решению Минюста РФ), в котором они оба смеялись над покушением на Захара Прилепина.

"Они нас называют людоедами. Но я вижу перед собой людоедов", — заключил рок-артист.

Ранее иноагент Борис Гребенщиков рассказал, что на Украине не выступает по причине поступающих ему угроз.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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