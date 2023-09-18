Концерт в честь 50-летия Юрия Шатунова отменили в Казани в последний момент

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт в Казани, посвященный 50-летию солиста группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, отменили в последний момент. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщила организатор Альбина Кармышева.

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Друзья, к сожалению, отмена концерта Юры Шатунова по техническим причинам. Если получится сделать в ДК, я оповещу. Очень жаль. Извините", — написала Кармышева.

Мероприятие должно было пройти 17 сентября на Кремлевской набережной. Вход был свободным.

Певец Юрий Шатунов скончался в июне прошлого года. Ему было 48 лет. Незадолго до смерти артист жаловался на боли в груди.

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