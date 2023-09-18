Концерт в Казани, посвященный 50-летию солиста группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, отменили в последний момент. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщила организатор Альбина Кармышева.
"Друзья, к сожалению, отмена концерта Юры Шатунова по техническим причинам. Если получится сделать в ДК, я оповещу. Очень жаль. Извините", — написала Кармышева.
Мероприятие должно было пройти 17 сентября на Кремлевской набережной. Вход был свободным.
Певец Юрий Шатунов скончался в июне прошлого года. Ему было 48 лет. Незадолго до смерти артист жаловался на боли в груди.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.