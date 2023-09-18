Избранник Клавы Коки из реалити-шоу "Сердце Клавы" познакомился с семьей певицы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Клава Кока сумела найти свою любовь на проекте "Сердце Клавы". Она не раскрывает личность своего избранника, но постоянно интригует фанатов некоторыми подробностями их отношений. Так, в студии "Шоу Воли" она рассказала, что ее молодой человек уже знаком с семьей.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

"У меня уже с ним знакома вся семья, вся команда. Если честно, сестра — единственный человек, который сразу сказал, что я выберу именно его. Хотя я и подумать не могла, говорила: "Фу! Нет, ты что!" Она до последнего говорила это. Я пару раз даже жестко обходилась с ним на проекте, а Лада все время говорила, зачем ты так, он этого не заслуживает. Теперь думайте, кто это!" — поведала Клава.

При этом и ведущий Павел Воля, и зрители телепередачи отметили, что Клава заметно влюблена и вся светится, когда говорит о любимом.

Ранее Клава Кока выложила свежий фотоснимок с возлюбленным в лифте.

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