Продажа билетов на ледовое шоу Татьяны Навки в Алма-Ате была приостановлена по просьбе организаторов, которые обратились с соответствующей просьбой к администрации спортивного комплекса Almaty Arena.
Об этом корреспондента РИА Новости проинформировали в городской мэрии.
Это разъяснение было дано после того, как на сайте topbilet. kz было размещено сообщение о временной приостановке продажи билетов на ледовое шоу Навки "История любви Шахерезады", которое должно состояться 23 декабря в Алма-Ате.
"По информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena сообщаем, что организаторы — ИП "Рахат" — сами попросили администрацию Almaty Arena о приостановлении продажи билетов", — сообщили в мэрии.
Члены администрации добавили, что не касаются вопросов организации концертов и шоу в Almaty Arena, организаторы мероприятий сами договариваются обо всём с администрацией концертного отдела комплекса.
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