Фигуристка Татьяна Навка появилась на публике с супругом тяжелобольной Заворотнюк

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в своем блоге фотографии с фигуристом Петром Чернышевым, супругом актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

Татьяна Навка поделилась кадрами с заключительного спектакля на роликах "Сказ про нас", который прошел в рамках фестиваля "Московские сезоны". Режиссером-постановщиком шоу выступил фигурист Петр Чернышев. Супруга Дмитрия Пескова уговорила своего коллегу выйти на поклон к зрителям.

"Поздравляем с Днем города и желаем, чтобы солнце светило нам всем. И чтобы у всех было такое прекрасное, невероятное настроение, как на нашем шоу", — сказала Татьяна Навка.

Петр Чернышев не принимал участие в летних гастролях ледового шоу Татьяны Навки. Слухи ходили разные — кто-то утверждал, что состояние его супруги Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, и мужчина остался дома, а кто-то писал, что, наоборот, фигурист ушел из семьи.

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