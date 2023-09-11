Футболист Мамаев отдаст приз за победу в "Выжить в Дубае" на благотворительность

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев победил в телепроекте "Выжить в Дубае". Он выиграл 10 миллионов рублей. Своими впечатлениями он поделился с Павлом Волей в его передаче "Шоу Воли".

Фото: vk.com/ ФК «Краснодар»

Юморист Павел Воля не смог удержаться и решил подшутить над своим тезкой.

"10 миллионов рублей досталось победителю, то есть тебе. Я покопался и выяснил, что во времена твоей футбольной карьеры твоя зарплата составляла 15 миллионов рублей в месяц. Зачем тебе эти гроши?" — спросил Воля.

Павел Мамаев ответил, что все средства будут отданы на благотворительность. Рассматриваться будут разные варианты, а не только фонды.

Реалити-шоу "Выжить в Дубае" состояло из 12 выпусков, в которых участники сражались за право жить в роскошных условиях. Проигравшие уходили выживать в пустыне, а победители наслаждались отдыхом в роскошном отеле Дубая.

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