Глава Берлинской оперы Маттиас Шульц вступился на Анну Нетребко

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Руководитель Берлинской государственной оперы Маттиас Шульц встал на защиту Анны Нетребко, которую продолжают критиковать, несмотря на ее проукраинскую позицию. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции RBB.

Фото: prt scr youtube.com/ Yusif Eyvazov Tenor

По словам Шульца, оперная певица и другие деятели искусства не должны стать козлами отпущения. Он отметил, что Нетребко четко обозначила свою проукраинскую позицию. Поэтому сотрудничество с ней является важным сигналом.

Напомним, что после начала СВО оперная певица Анна Нетребко выразила поддержку России. Однако, когда зарубежные площадки начали отменять ее выступления — она изменила свое мнение и стала поддерживать Украину. Недавно Берлинская государственная опера сообщила, что собирается возобновить сотрудничество с оперной дивой.

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