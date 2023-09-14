Актриса Ольга Дибцева разводится с мужем после пяти лет брака

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ольга Дибцева, снискавшая славу после участия в проектах "Фитнес" и "Холоп", призналась, что разводится с мужем. С бизнесменом Романом Бочаровым звезда прожила пять лет, вместе они воспитывают дочь Серафиму.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

"Друзья привет! Новость грустная, но что поделать. Мы с мужем Романом и отцом нашей дочери Серафимы решили развестись. Это был долгий процесс и долгая обоюдная борьба за отношения, к сожалению, она не увенчалась успехом", — написала артистка.

По ее словам, она долгое время упорно не замечала, что отношения изжили себя, что двое взрослых людей просто продолжают мучить друг друга.

"Я очень благодарна Роману за 5 лет, которые мы провели вместе, за самую лучшую дочь на свете. За терпение и уважение. Конечно, мы на всю жизнь останемся родителями нашей дочери и будем делать все для ее благополучия", — заключила артистка.

Многие поклонники признались, что новость стала для них полной неожиданностью, ведь они верили в идиллию в отношениях пары.

Ранее о разводе с женой сообщил Тимур Родригез.

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