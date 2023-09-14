Телеведущая Ксения Бородина показала омолаживающие процедуры

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогер Виктория Боня недавно провела дорогостоящую пластическую операцию из-за чего подверглась хейту в соцсетях. Звезду раскритиковали не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу. Одним из критиков оказалась Ксения Бородина.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Недавно телеведущая опубликовала в соцсетях пост, в котором осудила знаменитостей, выставляющих подробности пластических операций на всеобщее обозрение. Однако спустя несколько дней сама Бородина решила похвастаться в соцсетях процессом своего омоложения при помощи специалистов.

"Это безоперационная подтяжка кожи лица и тела", — похвалилась Ксения.

В комментариях подписчики раскритиковали телеведущую, поскольку она сама недавно осуждала звезд, которые улучшают себя напоказ.

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