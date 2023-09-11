Рэпер Эйсик из Краснодара скончался на 44-м году жизни

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Игорь Воинов, более известный под псевдонимом Эйсик, ушел из жизни. Ему было 43 года. Об этом говорится в соцсетях артиста.

Фото: prt scr youtube.com/INSIDE SHOW

"Эйсик вел здоровый образ жизни, но много лет жил с высоким артериальным давлением, 6 сентября болезнь достигла пика, на фоне гипертонии у него произошел геморрагический инсульт", — написано в его сообществе "ВКонтакте".

После инсульта врачи ввели его в искусственную кому для восстановления. Но 10 сентября артист скончался. Похороны пройдут в Краснодаре.

Музыкант сотрудничал со многими известными рэп-исполнителями и коллективами — например, с Рем Диггой и Кастой. Сам он записал семь альбомов, последний из которых вышел в 2021 году.

Вчера стало известно о смерти народного артиста России и лауреата Государственной премии СССР дирижера Евгения Бражника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.