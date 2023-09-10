Дирижер Евгений Бражник умер на 79-м году жизни

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Дирижер, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии "Золотая Маска" Евгений Бражник ушел из жизни. Ему было 78 лет. Об этом сообщается на сайте театра "Геликон-опера".

Фото: prt scr youtube.com/ Helikon Opera

Он прославился в начале восьмидесятых годов прошлого века. В Екатеринбурге он смог открыть один из самых ярких оперных театров России и всего мира.

С 2006 года Евгений Бражник активно работал в Москве. Последней его работой стала опера Пьетро Масканьи "Сельская честь". Премьера прошла в театре "Геликон-опера" 28 июня 2023 года.

Ранее стало известно о смерти актера Андрея Шаронова.

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