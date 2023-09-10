Певица Вера Алдонина поздравила Долину открыткой от скончавшейся Началовой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лариса Долина 10 сентября празднует свой день рождения — ей исполнилось 68 лет. Дочь Юлии Началовой решила подарить артистке семейную ценность.

Фото: prt scr youtube.com/ Alexander Panayotov

Именинница является крестной матерью певицы Веры Алдониной, поэтому их связывают родственные связи. Юная артистка показала в своем блоге открытку с изображением Ларисы Долиной, которую она решила подарить певице. По ее словам, эта вещь много значила для ее семьи.

"Мама хранила эту открытку с 10 лет. Приезжая в Москву на свои первые выступления, она мечтала, что обязательно встретит на улицах города Долину. Мне невероятно повезло! В восемь месяцев у меня появилась лучшая крестная!", — поделилась Алдонина.

Ранее в Сети восхитились красотой 16-летней Веры на концерте в Турции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.