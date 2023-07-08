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Повзрослевшая дочь Юлии Началовой сражает красотой во время отдыха в Турции с отцом и его женой

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Шоу-бизнес

Дочь известной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина отправилась на отдых в кругу семьи.

Повзрослевшая дочь Юлии Началовой сражает красотой во время отдыха в Турции с отцом и его женой
Фото: irma-stream.ru

Недавно Вера Алдонина отправилась на отдых вместе со своим отцом Евгением Алдониным, его женой Ольгой и детьми в Турцию.

Жена футболиста Алдонина поделилась в своём личном блоге совместными фотографиями, на которых запечатлена вся семья. В комментариях под снимками подписчики отметили, что 16-летняя Вера растёт настоящей красавицей и очень похода на свою маму Юлию Началову.

Сама Вера ранее отмечала, что очень любит и уважает свою маму, но во внешнем мире иногда теряется грань между ними. Девушка призналась, что она хотела бы, чтобы их воспринимали как две разные личности. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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