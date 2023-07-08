Дочь известной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина отправилась на отдых в кругу семьи.
Недавно Вера Алдонина отправилась на отдых вместе со своим отцом Евгением Алдониным, его женой Ольгой и детьми в Турцию.
Жена футболиста Алдонина поделилась в своём личном блоге совместными фотографиями, на которых запечатлена вся семья. В комментариях под снимками подписчики отметили, что 16-летняя Вера растёт настоящей красавицей и очень похода на свою маму Юлию Началову.
Сама Вера ранее отмечала, что очень любит и уважает свою маму, но во внешнем мире иногда теряется грань между ними. Девушка призналась, что она хотела бы, чтобы их воспринимали как две разные личности.
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