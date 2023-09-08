Умер советский и российский режиссёр Тенгиз Семёнов

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный советский и российский режиссёр и продюсер Тенгиз Семенов ушёл из жизни на 84-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Фото: ВКонтакте

Причина смерти Семёнова не называется. Уточняется, что он скончался 7 сентября.

Он снял более 30 лент, в том числе документальные фильмы "Бандит из Тетюшей", "Скамейка Силуана" и другие. В 1980 году за создание документальной киноэпопеи "Великая Отечественная"/"Неизвестная война" он стал лауреатом Ленинской премии.

Ранее стало известно о смерти советского и российского актёра и режиссёра Константина Арефьева.

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