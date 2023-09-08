Известный советский и российский режиссёр и продюсер Тенгиз Семенов ушёл из жизни на 84-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
Причина смерти Семёнова не называется. Уточняется, что он скончался 7 сентября.
Он снял более 30 лент, в том числе документальные фильмы "Бандит из Тетюшей", "Скамейка Силуана" и другие. В 1980 году за создание документальной киноэпопеи "Великая Отечественная"/"Неизвестная война" он стал лауреатом Ленинской премии.
Ранее стало известно о смерти советского и российского актёра и режиссёра Константина Арефьева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба