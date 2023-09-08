Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко оправдывается за детей-погодок

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет о негативной реакции и оскорблениях от подписчиков, с которыми сталкивается 29-летняя модель Анастасия Костенко в сети. Она жалуется на комментарии, в которых ее оскорбляют, например, называют "инкубатором" и "овуляшкой". Интересно, что эти оскорбления исходят в основном от женщин.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Костенко в Instagram

Анастасия Костенко возмущена такой негативной реакцией со стороны публики. Она замечает, что самые красивые и здоровые тела в ее окружении именно у женщин, которые рожали. Костенко задается вопросами, почему женщины так ведут себя, откуда берутся такие злобные эпитеты и почему женщина подвергается критике за решение стать многодетной мамой. Она советует разбираться в себе, понять, почему кто-то раздражает, и найти противоядие от собственных негативных эмоций.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова говорит, что оскорбления недоброжелателей не обижают ее, она скорее жалеет их. Модель подчеркивает, что счастье женщины находится в самой женщине. Счастливая женщина стремится делать других счастливыми, а обиженная старается обидеть.

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