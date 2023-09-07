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Певица Алсу назвала старшую дочь "подарком судьбы" в день ее рождения

1:02
Шоу-бизнес

Российская певица Алсу в своем блоге поздравила старшую дочь Сафину с днем рождения и опубликовала редкое фото с именинницей.

Певица Алсу назвала старшую дочь "подарком судьбы" в день ее рождения
Фото: prt scr youtube.com/МК-ТВ

Под снимком она призналась, что их первая встреча была очень счастливой, хотя девочке уже 17 лет.

"Я безмерно благодарна Всевышнему за тебя! Мои подписчики часто пишут под твоими фото, даже не зная тебя лично, что ты очень благородный, чистый и добрый человечек, и они абсолютно правы. Ты правда наше солнышко и настоящий подарок судьбы. Светлая, нежная, честная, бескорыстная, умная, трудолюбивая, терпеливая и очень мудрая красавица. Хочу, чтобы ты была очень счастливой", — призналась Алсу.

Певица Алсу воспитывает троих детей от супруга, бизнесмена Яна Абрамова. Недавно модель Викторию Лопыреву заподозрили в романе с женатым мужчиной, многие писали, что женщина запала на мужа Алсу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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