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Арнольд Шварценеггер рассказал, что с трудом ходил из-за врачебной ошибки

1:39
Шоу-бизнес

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, поделился опытом своего восстановления после операции на сердце, которая не прошла гладко. В интервью проекту The Pump, 76-летний артист впервые рассказал подробности хирургического вмешательства, которое он пережил несколько месяцев перед съемками шестого фильма "Терминатор" в 2019 году. Это была уже третья операция на сердце для актера. Шварценеггер вспоминает:

Арнольд Шварценеггер рассказал, что с трудом ходил из-за врачебной ошибки
Фото: openverse

"Когда я очнулся, меня внезапно окружили врачи и сказали: "Простите, но все прошло не так, как планировалось".

Из-за медицинской ошибки у Шварценеггера началось внутреннее кровотечение, и операция, которая должна была быть инвазивной, превратилась в более сложную. Актер назвал ситуацию в операционной катастрофической. После операции ему приходилось с трудом ходить: его сил хватало только на десять шагов от кровати и обратно. Ежедневно его навещали друзья, которых он просил мотивировать его на поднятие и движение.

По словам актера, его главной целью было выжить и прийти в форму к съемкам. Он признается:.

"Я ковылял по коридорам как идиот, но продолжал прилагать усилия, потому что врачи сказали: нужно тренировать легкие, иначе пневмония и печальный конец. Мне нужно было быть в форме, двигаться, бегать, поднимать вещи, сниматься в драках. И я смог, потому что сохранял позитивный настрой, точно знал, что делать, и получал поддержку", — заключил он.

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Шварцнеггер перенес операцию на сердце
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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