Актер Максим Аверин считает чтение стихов причиной успеха сериала "Склифосовский"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Максим Аверин, сыгравший главную роль в сериале "Склифосовский", считает причиной успеха картины диалог со зрителем.

Фото: prt scr youtube.com/Canada Plus

В беседе с журналистами "Каравана историй" он рассказал, что от себя привнес в сериал монологи и стихи.

"Я читаю стихи, не только Пастернака и Рождественского, но и свои. Монологи, которые вы слышите в конце каждого сезона, — мои монологи, это то, что мне дает режиссер на откуп, и я их сам пишу", — подчеркнул Аверин.

По словам актера, он вместе с режиссером Юлией Красновой занимался разработкой персонажа — доктора Брагина, а также помогал с развитием сюжета. Он уверен, что его герой оказался "живучим" из-за самого Аверина.

"Меня, к счастью, в жизни не взрывали, я не падал с дикой высоты, в шахтах не лазил, но тем не менее, мой герой это переживал, а в нем есть я", — улыбнулся Аверин.

Ранее актер Максим Аверин рассказал, почему прервал длительные отношения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.