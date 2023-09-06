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Певец SHAMAN вдохновлялся фильмом "Остров" при создании клипа на трек "Исповедь"

1:20
Шоу-бизнес

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал героем нового выпуска программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия". В беседе артист рассказал о съемках клипа на песню "Исповедь".

Певец SHAMAN вдохновлялся фильмом "Остров" при создании клипа на трек "Исповедь"
Фото: prt scr youtube.com/Ярослав Дронов

По сюжету клипа SHAMAN приходит в храм, где падает перед старцем на колени и протягивает ему ножницы. Затем певцу обстригают дреды, которые были частью его узнаваемого образа.

"Исповедь" — это мой личный диалог с Богом, это то, что называется моя личная с ним беседа и моя исповедь перед зрителями. Я не могу иначе! Это мой путь, это моя жизнь, это моя судьба", — признался артист.

По словам артиста, он очень давно вынашивал идею для видеоряда. Он признался, что вдохновлялся фильмом Павла Лунгина, в котором рассказывается о мужском монастыре на северном острове.

"Мне именно хотелось приблизиться к моему одному из самых любимых фильмов — фильму "Остров" Павла Лунгина, где мой любимый Петр Мамонов прекрасно роль старца исполнил. Это просто один из самых моих любимых фильмов, и я, конечно, им здорово вдохновился", — заявил Ярослав.

Ранее певец рассказал, как супруга помогла ему справиться с трудным периодом в жизни.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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