Актриса Юлия Рутберг не хочет жить в своей квартире после ограбления

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Квартира Народной артистки России Юлии Рутберг накануне подверглась ограблению. В этот момент актриса находилась на гастролях в Иркутске.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

Звезда в беседе с журналистами "МК" прокомментировала происшествие, из-за которого она лишилась больше трех миллионов рублей.

"Я подтверждаю, что это произошло. Мама и дети приехали с дачи и обнаружили. Я на гастролях, прямо сейчас иду гримироваться, играть спектакль. То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу", — прокомментировала Рутберг.

Известно, что квартира артистки площадью 88 квадратных метров находится на 11 этаже в одном из элитных ЖК в центре Москвы. Согласно информации МВД, злоумышленники взломали дверь и похитили из жилища драгоценности, несколько миллионов рублей, а также 7 тысяч евро. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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