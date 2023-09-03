Актер Александр Носик в 51 год впервые стал отцом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Александр Носик, известный своими ролями в кинолентах "Тайны следствия", "Возвращение Мухтара", впервые стал отцом. У них с супругой появилась дочь.

Фото: prt scr youtube.com/ WeiT Media

51-летний актер, которого до этого подозревали в бесплодии, поделился радостной новостью в своем блоге. Он написал, что подробностей не будет.

"Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек! Это счастье, когда от счастья рождается счастье! Девочка! Больше никаких подробностей", — написал Александр Носик.

Ранее стало известно, что его коллега Павел Трубинер стал отцом в четвертый раз — его супруга родила дочку.

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