Актер Павел Трубинер стал отцом в четвертый раз

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Павел Трубинер поделился в соцсетях фотоснимком с торжественного мероприятия — вчера он проводил дочь Елизавету в школу. На кадрах помимо наследницы и супруги запечатлена также коляска с младенцем. Оказалось, что в семье звезды произошло пополнение.

Фото: prt scr youtube.com/RTVI

Супруги тщательно скрывали положение Юлии Мельниковой, поэтому никто из поклонников даже не знал, что они ждут малыша. Избранница артиста выложила в своем личном блоге публикацию и раскрыла пол ребенка. Оказалось, на свет появилась доченька Тереза.

"Мне всегда хотелось говорить: девочки мои, мои доченьки, девчонки. И вот девчонки держатся за ручки. Елизавета и Тереза", — сообщила Юлия.

Павел и Юлия вместе уже больше 10 лет, они нередко признаются друг другу в любви публично.

От брака со спортсменкой Ольгой Мухортовой Павел воспитывает двух сыновей. По его словам, он прекрасно общается с наследниками и помогает им финансово, хотя оба уже совершеннолетние.

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