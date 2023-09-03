Певец Стас Пьеха высказал свое неоднозначное мнение по поводу пластических операций

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и музыкант Стас Пьеха после недавней госпитализации из-за проблем с сердцем рассказал о своем отношении к пластической хирургии. Он уверен, что операции оправданы лишь медицинскими показаниями.

Фото: prt scr youtube.com/Яна Чурикова

В беседе с корреспондентом "Пятого канала" он отметил, что бездумное увлечение бесконечным "самосовершенствованием" приводит к потере индивидуальности.

"Если это продиктовано отклонениями — то это допустимо. Если же это продиктовано модой и при этом с лицом все было и так хорошо, то… Сейчас слишком много излишеств в пластической хирургии. Я отношусь дуально", — подчеркнул он.

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