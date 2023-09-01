По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, иногда у пациентов бывают очень странные просьбы. Именно о них пойдёт речь в шоу "Кстати", пишет Газета.Ru.
Например, после операции, проведённой королю российской эстрады Филиппу Киркорову, поклонники предлагали хирургу деньги за кусочек плоти или жира любимого певца. Однако Хайдаров ответил на эту просьбу отказом, посчитав её неэтичной и даже незаконной.
В числе других странных просьб, с которыми к нему обращались, хирург отметил желание некоторых пациентов сделать себе грудь десятого размера, уши, как у эльфа или глаза, как у лисы.
Хайдаров добавил, что за год ему приходится проводить порядка 1000 операций.
Первую серию юмористического проекта "Кстати" зрители смогут увидеть 2 сентября.
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