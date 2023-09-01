Хирург Хайдаров: фанаты Киркорова просили продать им жир и плоть их кумира

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, иногда у пациентов бывают очень странные просьбы. Именно о них пойдёт речь в шоу "Кстати", пишет Газета.Ru.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Например, после операции, проведённой королю российской эстрады Филиппу Киркорову, поклонники предлагали хирургу деньги за кусочек плоти или жира любимого певца. Однако Хайдаров ответил на эту просьбу отказом, посчитав её неэтичной и даже незаконной.

В числе других странных просьб, с которыми к нему обращались, хирург отметил желание некоторых пациентов сделать себе грудь десятого размера, уши, как у эльфа или глаза, как у лисы.

Хайдаров добавил, что за год ему приходится проводить порядка 1000 операций.

Первую серию юмористического проекта "Кстати" зрители смогут увидеть 2 сентября.

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