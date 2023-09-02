Актриса Ирина Безрукова сообщила об обучении в одной школе с Шойгу

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ирина Безрукова дала небольшое интервью "Газете.Ru" в честь Дня знаний. В беседе с журналистами артистка поделилась занимательным фактом из биографии.

Фото: соцсети Ирины Безруковой

По словам Ирины, ее первым учебным заведением была школа №1 в городе Кызыл, Тувинской АССР. Эта школа примечательна тем, что ее окончил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В год моего поступления в первый класс эту же школу окончил Сергей Шойгу — вот такое удивительное совпадение", — поделилась артистка.

По словам Безруковой, она была прилежной ученицей и закончилась школу без "троек". Однако до "золотой медали" не дотянула. Звезда также призналась, что ее часто сажали за одну парту с двоечниками, чтобы она занималась их воспитанием.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, что на занятиях в школе вместо уроков рисовал портрет Путина.

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